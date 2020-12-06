Тюмень, , 09:24 — REGNUM В Тюменской области выписано более одного миллиона рецептов на бесплатные лекарства для федеральных льготников. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В регионе получателями льготы на бесплатные лекарства являются 54 788 человек. За 11 месяцев 2020 года при обращении за медицинской помощью данной категории граждан отпущено лекарственных препаратов на сумму 798 млн рублей, обеспечено 1 204 356 рецептов.

Для пациентов с орфанными заболеваниями, а таких в Тюменской области 1 813 человек, выделено 529 млн рублей.