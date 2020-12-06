Бишкек, , 09:24 — REGNUM О реакции на любые попытки разжигания религиозной розни в киргизском обществе заявили в министерстве внутренних дел Киргизии. Соответствующее заявление было опубликовано 5 декабря пресс-службой силового ведомства республики.

В МВД напомнили, что согласно законодательству Киргизии за распространение сообщений, которые разжигают религиозную вражду и за распространение ложной информации и иных подобных материалов предусмотрена уголовная ответственность.

По информации пресс-службы МВД в последнее время в ряде информационных агентств и социальных сетях стали размещаться материалы о религии и ее месте в обществе, а также сообщения, имеющие отношение к радикализации. Источник уточняет, что оживленное обсуждение, в частности, вызвало предложение убрать из Основного закона страны понятие «светское государство».

Обращаясь к гражданам, общественным и религиозным деятелям, в силовом ведомстве призвали подходить к обсуждению данного вопроса с большой осторожностью, «не будоражить народ», не выходить за рамки допустимых норм и правовых границ.

«МВД будет незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий на любые попытки возбуждения религиозной розни. В случае, если в подобных обсуждаемых высказываниях имеются элементы разжигания межрелигиозной вражды, будут применяться меры в соответствии с законодательством», — заявили в МВД, добавив, что будет вестись работа по установлению лиц, распространяющих подобного рода сообщения.

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