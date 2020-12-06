Бишкек, 6 декабря 2020, 09:24 — REGNUM О реакции на любые попытки разжигания религиозной розни в киргизском обществе заявили в министерстве внутренних дел Киргизии. Соответствующее заявление было опубликовано 5 декабря пресс-службой силового ведомства республики.
В МВД напомнили, что согласно законодательству Киргизии за распространение сообщений, которые разжигают религиозную вражду и за распространение ложной информации и иных подобных материалов предусмотрена уголовная ответственность.
По информации пресс-службы МВД в последнее время в ряде информационных агентств и социальных сетях стали размещаться материалы о религии и ее месте в обществе, а также сообщения, имеющие отношение к радикализации. Источник уточняет, что оживленное обсуждение, в частности, вызвало предложение убрать из Основного закона страны понятие «светское государство».
Обращаясь к гражданам, общественным и религиозным деятелям, в силовом ведомстве призвали подходить к обсуждению данного вопроса с большой осторожностью, «не будоражить народ», не выходить за рамки допустимых норм и правовых границ.
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