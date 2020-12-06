Степанакерт, , 08:54 — REGNUM Спецборт Ил-76 со спасателями направило в Нагорный Карабах МЧС России. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Группировка МЧС России в Степанакерте Mchs.gov.ru

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Самолёт вылетел из аэропорта в Москве утром 6 декабря. В состав сводной группировки вошли кинологи, пиротехники и горноспасатели из центра «Лидер», связисты Рузского ЦОПУ, специалисты Ногинского спасательного центра и психологи. Отмечается, что весь личный состав прошёл тестирование на COVID-19.

Кроме того, самолёт доставит в Степанакерт три пассажирских автобуса, оборудование и технику. Группировка прибудет в Нагорный Карабах в рамках гуманитарной миссии для оказания помощи населению. Специалисты ведомства ранее уже принимали участие в доставке мебели для пострадавших жителей Степанакерта, а также организовывали уроки безопасности для детей в школах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении в Нагорный Карабах 1300 беженцев за сутки. Всего из Армении в республику вернулись уже более 33 тыс. жителей.

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