Бишкек, , 08:44 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 328 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 6 декабря в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Общая численность выявленных в Киргизии инфицирований SARS-CoV-2 составила 74 973 случая. За весь период эпидемии в республике выздоровели 66 993 пациента (за сутки выздоровели 455 пациентов), умерли 1295 инфицированных (пять человек за сутки).

Читайте также: Киргизия возобновляет пропуск в страну иностранных граждан

На данный момент на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений находится 2551 пациент, амбулаторно лечение получает 3441 инфицированный.

За сутки зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Два медицинских работника за сутки были выписаны из стационаров медицинских учреждений, семь — завершили соблюдение самоизоляции в домашних условиях. За весь период эпидемии в Киргизии зарегистрировали 3968 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3669 медицинских работника выздоровели.

Читайте также: В Киргизии прокуратура проведет проверку из-за смерти пациентов с COVID-19