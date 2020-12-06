Тюмень, , 07:56 — REGNUM В тюменском селе Битюки Исетского района всем миром восстанавливается древний деревянный храм святых апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Церковь построена в середине восемнадцатого века и совсем обветшала. Восстановительные работы ведутся по старым фотографиям на средства благотворителей. Скоро храм обретет свой голос — из Московской области привезли пять колоколов.

«Фундамент оставили. Стены возвели заново. Получается, фундамент родной и кресты родные», — сообщил прихожанин храма Алексей Климовец.

Среди благотворителей, восстанавливающих храм, есть и крупные организации. Такие, как «Транснефть-Сибирь», например. Благодаря предприятию смонтированы системы отопления и освещения, восстановлена колокольня.