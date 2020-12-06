Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Согласно прогнозу учёных Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон, количество жертв COVID-19 в США может к апрелю возрасти почти в два раза. Об этом 5 декабря сообщила телекомпания CNBC.

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Специалисты предполагают, что даже несмотря на массовую вакцинацию населения, число жертв болезни, вызванной новым типом коронавируса, может к апрелю 2021 года возрасти до 539 тыс. человек. Пик заболеваемости и смертности, по мнению учёных, придётся в стране на январь, когда, согласно прогнозам экспертам, за сутки среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом будут умирать три тысячи человек и более.

По данным университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику на основе данных от международных организаций, федеральных и местных властей, на сегодняшний день в США выявлено более 14,5 млн случаев заражения коронавирусом, случаев летального исхода 281 121. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки на территории США было подтверждено более 227 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались от последствий заболевания COVID-19 за сутки 2609 пациентов.

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