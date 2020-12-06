Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Массовая вакцинация населения в США начнётся после одобрения американской вакцины от COVID-19 американским регулятором. Об этом 6 декабря сообщил действующий президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления сторонниками в штате Джорджия.

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По словам Трампа, американская вакцина будет одобрена на следующей неделе, после чего начнётся вакцинация. Как пояснил политик, процесс разработки вакцины шёл необычайно быстрыми темпами благодаря усилиям его администрации.

«У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев», — заявил Трамп сторонникам.

Согласно данным, предоставленным Белым домом, администрация вложила в разработку вакцин от COVID-19 около 12 млрд долларов. Созданием вакцины в США занимались компании Moderna, Johnson & Johnson, а также компании Merck и Pfizer. Британско-шведской компании AstraZeneca администрацией США было выделено $1,2 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание, посвящённое вопросу одобрения вакцины, разработанной компанией Pfizer и германской BioNTech. В случае, если вопрос будет решён положительно, уже 11 или 12 декабря начнётся вакцинация граждан страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник Трампа Питер Наварро выразил сомнения в том, что ситуация в США нормализуется после вакцинации.

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