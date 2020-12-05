Москва, , 23:19 — REGNUM Более 70 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«В Москве (от COVID-19) скончались 72 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, что сутками ранее в столице России скончались 74 человека с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря столичный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 7993 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: За сутки в Москве выявили 7993 новых случая заражения SARS-CoV-2