Москва, , 22:39 — REGNUM Очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1318 человек, — говорится в сообщении. — … Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 33 тыс. беженцев».

Отмечается, что в сопровождении военной полиции и патрулей российского миротворческого контингента осуществлялось движение автобусов с беженцами.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря в заявлении МИД Армении говорилось, что принятие французским парламентом резолюции с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха является важным для международного сообщества событием.

Читайте также: МИД Армении приветствовал принятие во Франции резолюции по Карабаху