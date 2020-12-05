Москва, , 21:50 — REGNUM Новостной ресурс штаб-квартиры ООН распространил ложное утверждение о безопасности каннабиса, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Оправдались плохие ожидания. Даже UN News неверно истолковал решение Комиссии ООН по наркотическим средствам и заявил, что каннабис больше не считается опасным наркотиком», — написал Ульянов в своем Twitter.

По его словам, это утверждение не соответствует действительности. Ульянов выразил сожаление, что секретариат ООН «распространил некомпетентные и вводящие в заблуждение оценки».

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций одобряет использование каннабиса в медицинских целях. Известно, что 27 из 53 стран — членов Комиссии по наркотическим средствам выразили поддержку, разрешив использование марихуаны в медицинских целях.

Ранее комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из списка Единой конвенции о наркотических средствах.

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