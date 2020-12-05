Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории, соответствующая обложка очередного выпуска опубликована в Twitter издания.

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https://twitter.com/TIME/status/1335192450596532224

Так, на обложке крупные цифры «2020» перечёркнуты красным крестом, снизу размещена надпись «Самый худший год из всех».

По словам кинокритика Стефани Захарек, которая написала статью с этим названием, большинство людей «не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу; к выборам, основанным на фантазиях; и к вирусу».

Она сравнила 2020 год с годами во время двух мировых войн и пандемии гриппа 1918 года.

Как сообщало ИА REGNUM, термин «локдаун» (lockdown), который обозначает режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за пандемии коронавирусной инфекции, назван словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary.

В списке претендентов на звание слово года также значились в основном термины, связанные с новым вирусом — «коронавирус» (coronavirus), «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), «дистанцирование» (social distancing) и глагол «самоизолироваться» (self-isolate).