Женева, Швейцария, , 21:26 — REGNUM За последние сутки в мире было выявлено более 645 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число зафиксированных инфицированных достигло 65,25 млн человек. Такие данные приводит 5 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё более 12 тыс. больных COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев возросло до 1 513 179.

Напомним, накануне в ВОЗ сообщали о 628 тысячах выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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