Москва, , 20:52 — REGNUM Заявление помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова о том, что Минздрав РФ установил предельную отпускную цену вакцины против COVID-19 «Спутник V», которая не должна превышать 1 942 рубля за два компонента, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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»1942 рубля — это 26$. 1/20 средней зарплаты по России (по данным росстата), хотя фактически, наверное, 1/10 — 1/15. Стоимость вакцины Moderna (самой дорогой) — 35$ в США, это 1/82 средней зарплаты США», — написал пользователь Владимир.

Многие пользователи пришли к выводу, что производство вакцины против COVID-19 является достаточно прибыльным делом. Но некоторые граждане не поняли того, смогут ли они действительно получить вакцину по предельной отпускной цене.

«Формулировка о предельной отпускной цене подразумевает что? Двадцать баксов за вакцину в руки с производства? На прошлой неделе у нас спрашивали о прививках. Согласились один из десяти-пятнадцати. Не знаю, как на других предприятиях, но у нас так. В принципе неплохой бизнес получается», — считает Сергей В.

Часть комментаторов уверена, что если вакцина попадёт в российские аптеки, то данная цена окажется далеко не предельной, ведь дополнительно к этой стоимости прибавляется наценка в самой аптеке.

«Я так поняла, что установили предельную отпускную цену, что означает что производитель имеет право продать эту вакцину не дороже этой цены аптекам, больницам и т.д. Обычный человек не пойдет в институт Гамалеи за вакциной. А это означает, что аптекам и т.д. никто не запретит реализовывать купленную в институте вакцину с торговой наценкой. И сколько в этом случае будет розничная цена вакцины?», — задаётся вопросом olivos i.

Ряд пользователей оказались в недопонимании от того, зачем им знать предельную отпускную цену, если они могут получить вакцину бесплатно. Они считают, что необходимо и анализы на наличие коронавируса в организме проводить бесплатно.

«Сначала сделали цены для анализа на антитела, теперь цена на вакцину… Зачем нам эти цены? Пусть государство закупит у производителей, а желающих вакцинируют бесплатно. Или ещё лучше: сделать бесплатным тест на антитела по мед.полису. Тогда, может быть, хоть какая-то напряжённость спадёт в обществе», — написала пользователь Надежда.

Напомним, 5 декабря помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил о том, что Минздрав РФ установил предельную отпускную цену вакцины против COVID-19 «Спутник V», которая не должна превышать 1 942 рубля за два компонента.