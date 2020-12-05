Мурманск, , 19:59 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис принял решение сделать 31 декабря выходным днём.

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"Тридцать первое декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Своё решение он объяснил стремлением сделать так, чтобы жители региона могли провести этот праздничный день со своими семьями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Также 31 декабря выходным днём объявили в Белгородской, Курской областях, Крыму, Ставропольском крае и Татарии.

Отметим, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы идеи сделать 31 декабря выходным днём.

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