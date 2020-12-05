Москва, , 19:21 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции для пожилых людей в России необходим, чтобы защитить их от заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Заперли (пожилых людей) не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье» — сказала она на онлайн-марафоне «Мы вместе», приуроченном ко Дню добровольца.

Голикова подчеркнула, что каждый из пожилых подвержен в силу возраста какому-то хроническому заболеванию, тогда как COVID-19 больше всего поражает тех, кто подвержен хроническим заболеваниям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии это «рекордный» суточный прирост. За сутки зафиксировано 508 смертей от COVID-19. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 27 644 человека.

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