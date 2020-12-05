Москва, , 19:03 — REGNUM Заявление главы Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковника Сергея Гончарова о том, что попытка трёх вооружённых людей прорваться в Россию с территории Украины может являться провокацией для начала боевых действий между двумя странами, вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы оказались в шоке, что к подобной провокации могли быть причастны только три человека. По их мнению, данные люди могли быть под действием наркотических веществ.

«Круто, ничего не скажешь. Втроём против целой страны. Китайцы что, какую-то новую синтетическую дурь смастерили?», — задаётся вопросом Вячеслав Ш.

Некоторые пользователи предположили, что провокацией данный инцидент назвать сложно, ведь очевидным является тот факт, что в «прорыве» участвовали вооружённые люди. В такой ситуации Россию тяжело обвинить в неправомерных действиях.

«Какая к чёрту провокация? Они с оружием шли!», — считает пользователь под псевдонимом «Группа Д.».

Ряд пользователей даже оказались уверены, что данное происшествие даже прорывом называть нельзя, ибо три вооружённых человека не могут противостоять российским пограничникам.

«Прорыв тремя людьми? Не смешите, ей богу…», — поделилась мнением Светлана Л.

Тем не менее, часть пользователей предположила, что Украина всё же попытается воспользоваться ситуацией и вскоре обвинит Российскую Федерации в якобы незаконном убийстве каких-то граждан на своей границе.

«Потом будут писать и визжать, что, мол, мирные граждане, замёрзли и заблудились. Шли не иначе как за помощью к братьям. А автоматы… так вся Украина гуляет с автоматами», — написала пользователь Маргарита.

Напомним, 4 декабря глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров заявил о том, что попытка трёх вооружённых людей прорваться в Россию с территории Украины может являться провокацией для начала боевых действий между двумя странами.