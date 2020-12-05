Калининград, 5 декабря 2020, 18:30 — REGNUM В России развёрнуты дополнительные мощности для производства антибиотиков, заявил 5 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Министерство здравоохранения согласовало 17 площадкам выпуск антибиотиков, поэтому дефицит на сегодня ликвидируется», — сказал журналистам Мурашко в ходе рабочей поездки в Калининград.
Напомним, ранее стало известно, что в аптеках ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа выявлена острая нехватка препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения COVID-19. По данным Общероссийского народного фронта установлено, антилидерами по снабжению лекарствами стали Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
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