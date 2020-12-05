Москва, , 18:39 — REGNUM Заявление специалиста Института стратегических исследований Юрия Корольчука о том, что Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год после начала функционирования газопровода «Северный поток — 2», вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Запад им поможет, всем подарят кружевные трусы и будут возить по европейским курортам «все включено», — пишет Андрей Л.

Многие комментаторы не поняли, зачем Украине было необходимо проводить многолетнюю антироссийскую политику, чтобы в итоге привести свою экономику к многомиллиардным потерям.

«Не совсем понятно, чего же это Украина, так встрепенулась?! Да, не будет транзита российского газа через устаревшую и требующую денежных вливаний украинскую газотранспортную систему. Но, ведь Украина, уже и до этого, покупала газ из Европы по реверсу. Так, что же теперь, будет мешать Украине, и дальше покупать газ в Европе, или американский СПГ от своих американских друзей?!», — задаётся вопросом Настя И.

Некоторые пользователи предположили, что вина за экономическую катастрофу на территории Украины лежит на плечах руководства страны, которое пришло после «майдана» в 2014 года, а также на американских кураторах, чьи интересы по «давлению» на Российскую Федерацию выжали с Украины все соки.

«Прежде чем ссориться с соседом надо было посчитать. А это не кулаками махать после драки и плясать под американскую дудку», — считает пользователь под псевдонимом «Пенсионер».

Нашлись и те, кто призвали жителей Украины не обращать внимания на деятельность России, а лучше заняться собственной страной и быть по-настоящему независимыми.

«Только и считают, сколько потеряли, сколько поимели. А работать не пробуют. Странный народ. Получили не зависимость и ура! «Мы нищие, но гордые». Тьфу», — пишет пользователь Бан.

Напомним, 5 декабря специалист Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что Украина будет терять несколько миллиардов долларов в год после начала функционирования газопровода «Северный поток-2».