Москва, , 17:49 — REGNUM Адвокат российского учёного Анатолий Губанов, арестованного Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, подаст апелляционную жалобу на решение суда о его заключении под стражу. Об этом сообщила его новый адвокат Ольга Динзе.

«В понедельник (7 декабря) я подам жалобу на решение избрать Губанову меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её ТАСС.

По её словам, ей не дали ознакомиться с решением суда первой инстанции и ходатайством следствия. Он также добавила, что у Губанова есть ряд хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

Физика 3 декабря арестовал Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности. Суд отправил его под арест до 2 февраля 2021 года.

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