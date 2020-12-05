Париж, 5 декабря 2020, 17:43 — REGNUM На западе Франции прошли похороны бывшего президента страны Валери Жискар д`Эстена. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщила радиостанция France Info.
Журналисты отмечают, что церемония погребения прошла в городе Отон.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Франции Жискар д'Эстен, занимавший высший должностной пост в стране с 1974 по 1981 годы, скончался 3 декабря в возрасте 94-х лет.
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