Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), запланированный на 5 декабря, перенесли из-за непогоды на ближайшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении американской компании SpaceX в соцсети Twitter.

«Из-за плохой погоды … теперь пуск («грузовика» Dragon к МКС) CRS-21 намечен на воскресенье, 6 декабря», — отмечается в сообщении.

2 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в письме главы компании Илона Маска к своим служащим говорилось, что стоимость акций американской компании по производству электромобилей Tesla может упасть.

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