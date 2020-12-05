Москва, , 16:07 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 5 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Регистрация на рейс Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, еще четыре задержано; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще семь отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще пять отменено.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 5 декабря в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха в городе составит — 5… — 3 °C.