Курган, , 14:04 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 107 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрированы в Кургане, сообщает 5 декабря региональный оперативный штаб.

Лабораторные исследования на коронавирус Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 105 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 декабря выявлено 9326 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8056 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.