Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 342 человека. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 5 декабря. Накануне сообщалось о 345 случаях заражения.

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Носители инфекции за последние 24 часа выявлены в 49 городах и районах Ростовской области: в Ростове-на-Дону — 116, в Миллеровском районе — 13, в Батайске и Волгодонске — по 12. 27,5% положительных тестов приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 4,7% заразившихся коронавирусом — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за весь период пандемии достигло 41 тыс. 700 человек.

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