Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 14 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии число умерших от ковида составляет уже 1090 человек. Данные об их поле и возрасте официально не указывают. Также нет сведений о пациентах с коронавирусом, умерших от иных заболеваний.

Всего в регионе зафиксировали 48 233 заразившихся коронавирусом. Выздоровели уже 40 474.