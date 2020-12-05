Москва, , 12:36 — REGNUM Количество ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет расти в России до Нового года, а в отдельных регионах — и после него. Такое мнение 5 декабря высказал инфекционист Евгений Тимаков, его слова приводит РИА Новости.

Человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов — столько получается выявленных больных», — отметил он.

Также, как указал инфекционист, в выходные дни люди делают меньше обращений к медработникам и анализов на SARS-CoV-2, и потому в понедельник и вторник общее число заразившихся коронавирусом ниже. В то же время, как указал Тимаков, в понедельник, вторник и среду анализов проводится больше и, как следствие, в четверг, пятницу и субботу — больше выявленных случаев.

«И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку», — пояснил он.

Кроме того, инфекционист добавил, что говорить о критическом росте числа заразившихся нельзя и нельзя судить о ситуации по одному дню.

«То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах», — указал Тимаков.

Вместе с тем, по мнению специалиста, заболеваемость вырастет до 30 тысяч выявленных новых случаев в сутки и то, как коронавирус поведет себя дальше, будет зависеть от числа людей, восприимчивых к вирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самый маленький темп прироста новых выявленных подтверждённых за сутки случаев заражения коронавирусом (0,5%) на территории России отмечен в Чукотском автономном округе.