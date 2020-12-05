Салехард, , 12:10 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 194 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 192 случая заражения.

Основные очаги заражения на 5 декабря: Ноябрьск — 26; Новый Уренгой и Надымский район — по 24; Пуровский район — 21; Муравленко — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 декабря 27 317 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 915 человек, скончались 272 пациента с COVID-19 скончались (на два более, чем днём ранее).