Киев, , 12:36 — REGNUM О двух летальных исходах коронавирусной болезни сообщили 5 декабря в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Оба пациента были работниками вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки в ВСУ выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. 26 человек были госпитализированы в военно-медицинские учреждения. 23 из них — военнослужащие, трое — работники ВСУ. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

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Лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы получают 158 человек. 24 из них — работники ВСУ, 134 — военнослужащие.

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 3168 человек, выздоровели 7878 человек, умерли 29 человек.

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