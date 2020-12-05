Минск, , 12:01 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1896 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 5 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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За весь период пандемии в республике подтвердили 145 279 случаев инфицирования. С начала эпидемии COVID-19 в республике выздоровели 122 339 пациентов (1768 человек за сутки), скончались 1198 пациентов (восемь человек за сутки).

30 870 тестирований на SARS-CoV-2 выполнили в Белоруссии за прошедшие сутки. За весь период пандемии в республике провели 3 398 759 тестирований на коронавирус.

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