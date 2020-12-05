Симферополь, , 11:45 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, это на десять случаев больше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 4 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 261 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

Обследования на новую коронавирусную инфекцию лаборатории Крыма за сутки провели для 4559 человек.

Всего в Республике Крым, по данным регионального минздрава, подтверждено 16 575 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 12 663 пациента, за сутки выписали 289 человек. В регионе скончались 322 пациента с диагнозом COVID-19, семь смертей зарегистрированы за сутки.