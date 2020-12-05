Минск, , 11:50 — REGNUM В амбулаторно-поликлинических учреждениях столицы Белоруссии прекращено оказание медицинской помощи в плановом порядке, сообщает 4 декабря БелТА со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Жанну Казаченок.

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Данное решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции.

Изменения коснулись режима работы городских поликлиник. Прием вызова врача на дом обеспечен до 18:00. Для оказания помощи пациентам с симптомами респираторной инфекции в поликлиниках и на приеме, осуществляемом на дому, а также в контактных центрах привлечены узкие специалисты — неврологи, реабилитологи, физиотерапевты, эндокринологи и иные специалисты.

Корректировка введена и в работу медицинских учреждений, занимающихся ведением беременности. Для беременных женщин сократили посещение женских консультаций, при этом все потенциальные факторы риска осложнений будут учитываться специалистами. Работа школ по подготовке к беременности и родам организована в онлайн-формате.

На медико-социальное освидетельствование будут направляться пациенты в период временной нетрудоспособности, а также лица трудоспособного возраста с признаками инвалидности.

Вместе с тем помощь пациентам травматолого-хирургического характера в поликлиниках Минска оказывать продолжают.

Кроме того, для студентов Белорусского государственного медицинского университета, направленных в период подъема заболеваемости COVID-19 на работу в поликлиники города, организована полная занятость.

Отметим, по последним данным министерства здравоохранения Белоруссии, в республике с начала пандемии зарегистрировали свыше 145 тысяч инфицированных коронавирусом.