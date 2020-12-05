Воронеж, , 11:33 — REGNUM Очередной «рекорд» по числу случаев заражения коронавирусом обновлён в Воронежской области — подтверждено 373 новых случая за сутки. Данные статистики 5 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

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Сутками ранее в регионе было подтверждено 360 новых случаев, что также стало «рекордом». Максимумы по суточному заражению в регионе ставятся вот уже четвертые сутки подряд.

Всего в Воронежской области на 5 декабря подтвержден 36 201 случай заражения. Выздоровели 33 929 пациентов — 302 человека выписаны за последние сутки.

Коронавирус унёс жизни уже 933 воронежцев. Девять пациентов с COVID-19 вошли в статистику смертности за последние сутки.