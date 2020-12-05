Волгоград, , 11:27 — REGNUM Очередной «рекорд» по коронавирусу установлен в Волгоградской области 5 декабря — подтверждён 251 случай сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 260 человек, зарегистрировано пять летальных исходов.

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В стационарах Волгоградской области находятся 5843 взрослых и 46 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 640 пациентов. В целом в регионе выявили 28 тыс. 401 носителя инфекции, выздоровел 27 тыс. 431 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образов в общей статистике отражено 330 смертельных случаев.