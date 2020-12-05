Москва, , 11:23 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 782 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 28 782 случая заражения выявлены за сутки в 85 регионах России. С начала пандемии это рекордный суточный прирост. Из них 20,4% не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки зафиксировано 508 смертей от COVID-19.

Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 27 644 человека.

Лидером среди регионов по суточному приросту выявленных случаев по-прежнему является Москва. В столице за сутки выявили 7993 новых случая заражения. Далее следует Санкт-Петербург (3726 случаев), Московская область (1246), Нижегородская область (495), Карелия (473).