Рязань, , 11:26 — REGNUM Ещё 125 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 5 декабря, что на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 536 пациентов, в том числе девять детей.

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Темп прироста за сутки составил 0,9%. Всего в Рязанской области выявлено 14 тыс. 663 носителя инфекции. Показатель заболеваемости зафиксирован на уровне 1304,41 на 100 тыс. населения (по РФ — 1656,01 на 100 тыс. населения). В тяжёлом состоянии в больницах 62 пациента, из них 19 на аппаратах ИВЛ. Выписаны после выздоровления 13 054 человек, в том числе 279 за прошедшие сутки.

В федеральном оперативном штабе зарегистрировано два летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 98 человек.