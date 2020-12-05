Челябинск, , 11:11 — REGNUM В Челябинской области за сутки зафиксировали смерть ещё 12 пациентов с коронавирусом. Эти данные 5 декабря приводит оперштаб.

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Собственно от COVID-19 умерли три человека — 52-летний мужчина, а также 55-летняя и 73-летняя женщины. Ещё девять граждан ушли от других заюолеваний. У 76-летней гражданки были сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, у 66-летнего мужчины — хроническая обструктивная болезнь лёгких и диффузный пневмосклероз, у 75-летнего — ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз, у 60-летней женщины и 73-летнего мужчины — сахарный диабет, а также диабетическая макро‑ и микроангиопатия, у 82-летней женщины — сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у 58-летнего мужчины — сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, у 82-летнего мужчины — ишемическая кардиомиопатия и кардиосклероз, а у 65-летней жензины — ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз аорты.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе умерли два 38-летних врача. В качестве возможной причины смерти в минздраве назвали коронавирусную пневмонию.