Белгород, , 11:24 — REGNUM Новый максимум по случаям заражения коронавирусом зафиксирован в Белгородской области 5 декабря — 182, что на три больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 133 человека, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтвердили 17 тыс. 083 положительных теста на инфекцию. Выздоровели 15 тыс. 308 человек.

В России за сутки выявили 28 тыс. 782 носителя коронавируса.