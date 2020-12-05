Брянск, , 11:24 — REGNUM В Брянской области 5 декабря выявлено 167 носителей коронавируса, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 249 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов. С начала пандемии инфекцию подтвердили у более чем 18 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Брянской области составляет 18 тыс. 050. Завершили лечение выздоровлением 15 тыс. 689 человек. От осложнений на фоне инфекции скончались 145 пациентов.

За минувшие сутки лаборатории проверили 2997 тестов, всего в регион проведено 314 тыс. 667 исследований.