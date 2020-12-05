Москва, , 10:46 — REGNUM Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о правилах при прививке вакциной «Спутник V» вызвало перед Новым годом неоднозначную реакцию, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

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«Простодушное заявление Голиковой о том, что вакцинация требует 42-дневного воздержания от алкоголя — окончательно похоронило в глазах нормальных мужчин репутацию двухкомпонентной векторной вакцины «Спутник V», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

Остальным непьющим мужчинам, с не очень крепким здоровьем, с учетом того, что специалисты говорят об отсутствии доказательств её эффективности, поскольку III фаза клинических исследований ещё не была начата на момент регистрации, — тем более надо сто раз подумать, советует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России стартовала вакцинация от коронавируса. Так как прививка является двухкомпонентной, и процесс формирования иммунитета занимает 42 дня, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все это время граждане должны воздерживаться от посещения мест с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему. Вместе с тем весной в первую волну коронавируса заявлялось об опасности вакцинации во время эпидемии.