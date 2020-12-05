Челябинск, , 10:45 — REGNUM В Челябинской области ещё два врача скончались от коронавирусной пневмонии. Это предварительная причина смерти, сообщает оперштаб.

Врач в коридоре инфекционной больницы Павел Соболев (с) ИА REGNUM

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Врач анестезиолог-реаниматолог работал в реанимации городской больницы №8. Он отдал медицине 19 лет своей жизни. Также ушёл из жизни врач-гинеколог областной клинической больницы, который работал там с 2012 года.

Им было по 38 лет. Отметим, с начала пандемии в Челябинской области скончались уже порядка 30 медиков с уоронавирусом.