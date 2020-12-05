Ухань, Китай, , 10:30 — REGNUM Летучие мыши в приграничных районах на юге Китая являются носителями нескольких видов коронавирусов, которые потенциально способны передаться человеку, заявила доктор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает газета The Guardian.

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Ши Чжэнли входит входит в группу вирусологов, занимающихся изучением вирусов летучих мышей. Она приняла участие в онлайн-семинаре, организованном французскими медицинскими и ветеринарными исследовательскими организациями.

В ходе семинара Чжэнли заявила, что обитающие в приграничных районах Китая летучие мыши являются носителями отличных от SARS-CoV-2 видов коронавирусов, которые уже могут передаваться человеку. Она призвала проводить соответствующие исследования не только в Китае, но и в странах Южной Азии.

Также Чжэнли добавила, что коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться человеку не напрямую от летучих мышей, а через животное другого вида. В качестве одного из таких возможных посредников учёные рассматривают млекопитающих панголинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку не напрямую от летучих мышей, а через промежуточное животное.

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