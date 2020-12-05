Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве с сегодняшнего дня, 5 декабря, началась масштабная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

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Сообщается, что жителям города из группы риска были отправлены SMS-сообщения о возможности сделать прививку против COVID-19. Вакцинироваться могут врачи и учителя.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее заявил, что масштабную вакцинацию от COVID-19 групп риска можно уже начинать, так как удалось в короткие сроки наладить массовое производство вакцины.

Сейчас массово начала производиться первая в мире вакцина против коронавируса, созданная в России, которая называется «Спутник V». также в России готовятся к производству еще две вакцины, а разрабатывается более десяти.

Как только производственные мощности выйдут на нужный уровень, начнётся массовая вакцинация всего населения.