Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции смогли вылечиться 6584 человека. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Врач общается с пациентом с COVID-19 Павел Соболев (с) ИА REGNUM

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«В столице выздоровели еще 6584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции», — сообщили в штабе.

Уточняется, что с начала пандемии в Москве вылечиться от COVID-19 смогли 485 308 тысяч человек.

Напомним, что Москва с момента появления коронавируса в России была эпицентром распространения SARS-CoV-2. До сих пор в столице сохраняется самый высокий суточный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом среди всех регионов России. В то же время система здравоохранения Москвы, как одна из самых сильных в России, позволяет справляться с таким объемом больных.

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