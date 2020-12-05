Москва, , 09:37 — REGNUM Попытка незаконного пересечения тремя неизвестными вооруженными лицами государственной границы России со стороны Украины была пресечена российским пограничниками. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, то происшествие случилось на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, когда трое неизвестных, которые были вооружены, попытались пройти на российскую территорию, однако им помешал наряд пограничников.

Также указывается, что при попытке задержания, нарушавшие границу России лица, открыли огонь и в результате ответного огня пограничников, один из них был убит, а ещё два — скрылись на украинской территории.

При этом позднее, как сообщил «Укринформ», стало известно, что Украина проверяет сообщения об инциденте со стрельбой на российско-украинской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года российские пограничники задержали двух направлявшихся в Крым украинских граждан. В начале месяца военнослужащий Украины перешёл по дамбе на территорию полуострова, а второй позднее переплыл с этой же целью залив Сиваш.