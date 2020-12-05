Москва, , 09:34 — REGNUM Похолодание до — 7 °C прогнозируется в Москве 5 и 6 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Погода в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, в субботу 5 декабря средняя дневная температура воздуха в Москве составит от — 3 °C до — 5 °C. Днём в воскресенье 6 декабря средняя температура воздуха опустится на 2 °C. В ночь с 5 на 6 декабря возможно похолодание до — 10 °C.

Уровень атмосферного давления составит от 763 до 767 мм ртутного столба. Осадков не ожидается, местами возможна гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выпадение снега в Москве и Подмосковье ожидается не ранее 11 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в Москве не выпадет снег