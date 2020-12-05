Москва, , 09:13 — REGNUM В начинающейся 5 декабря в столице России вакцинации от коронавирусной инфекции будет отказано лицам, которые болеют ОРЗ, лицам в возрасте старше 60 лет и поставившим себе другую вакцину. Об этом 5 декабря рассказала главный врач городской поликлиники №2 московского департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Вакцинация москвичей от COVID-19 Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Перед вакцинацией доктор осматривает пациента. Те же самые требования, как и к введению других иммунобиологических препаратов, других вакцин», — приводит ее слова РИА Новости.

Также главврач указала, что при осмотре перед вакцинацией врач уточнит наличествующие у пациента заболевания, и в случае, если у человека будет ОРЗ, ему предложат сначала выздороветь и только потом пройти вакцинацию от COVID-19.

При этом Шиндряева подчеркнула, что при противопоказаниях в вакцинации будет отказано даже тем лицам, которые входят в группы риска: медработникам, сотрудникам социальных служб и педагогам.

Кроме того, по словам врача, в случае, если человек поставил себе вакцину от другой инфекции, ему будет нужно подождать от двух до четырех недель и только потом прививаться от коронавируса.

«Мы смотрим на производителя, какие рекомендации он указал на вакцине. Сейчас по показаниям тем, которые нам диктует инструкция по применению данного препарата, — эта вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет, поэтому мы действуем строго по той инструкции, которая есть», — добавила она.

Вместе с тем, Шиндряева отметила, что в случае, если расширятся показания к применению препарата и изменится указанный в рекомендации возрастной промежуток, вакцинация будет проводиться и для лиц, которые войдут в обновленные показания к применению препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что во время исследования геномов выделенных вирусов подтверждается повторное заражение коронавирусом, а не рецидив.