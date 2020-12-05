Москва, , 09:03 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции москвичей, обладающих первоочередным правом, началась 5 декабря, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Вакцинация от COVID-19 в Москве Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Приём желающих получить прививку ведётся на базе 70 московских поликлиник. Вакцинация проводится по предварительной записи, в которой могу принять участие работники сфер образования, здравоохранения, а также сотрудники соцслужб. Запись открыта на две недели вперёд.

В информации отмечается безопасность вакцины и отсутствие в ней коронавируса:

«Основа вакцины — созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела».