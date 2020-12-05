Москва, , 08:41 — REGNUM МВД России определило перечень ошибок, при совершении которых будет прекращаться экзамен на получение водительских прав категории «А» (мотоциклы). Об этом говорится в проекте нового административного регламента на право управления транспортными средствами.

К числу таких ошибок составители документа отнесли ситуации, когда кандидат в водители во время экзамена не приступил к выполнению упражнения в течение 30 секунд после получения соответствующей команды.

Экзамен будет останавливаться, если кандидат сбил разметочное оборудование два раза и более, выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений. Документом предусмотрены другие ограничения.

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При этом сами упражнения сохранят без изменений: регламент предусматривает прохождение испытаний «змейка», «парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», «габаритный коридор», «скоростное маневрирование» и «габаритная восьмерка». Все упражнения во время сдачи экзамена будут проводиться на закрытой площадке.

Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по новому регламенту несовершеннолетние жители России смогут сдавать экзамены на право управления транспортными средствами при условии, что им исполнилось 16 лет, и при наличии разрешения от родителей.

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