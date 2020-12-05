Москва, , 08:24 — REGNUM Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России разминировали в Нагорном Карабахе почти 50 га территории. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

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Всего с начала российской миротворческой миссии было расчищено 17 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения почти 1 150 взрывоопасных предметов. Вокруг опор ЛЭП вдоль дороги Шуша — Лысогорский российские специалисты очистили 4,8 га территории и 2,5 км дорог. С этого участка вывезли 35 взрывоопасных предметов.

Эти предметы, в том числе брошенные или несработавшие боеприпасы, вывозят на специально оборудованный полигон и уничтожают. Некоторые боеприпасы, в случаях, когда их невозможно переместить, уничтожают на месте при соблюдении необходимых мер безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные медики начали оказывать помощь населению Степанакерта.

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