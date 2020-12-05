Москва, , 07:31 — REGNUM Повторное заражение коронавирусом будет отличаться от рецидива, что подтвердит исследование геномов выделенных вирусов, пишет 5 декабря «Российская газета» со ссылкой эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

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«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — сказал эксперт.

Он отметил, что эффективность иммунной системы против SARS-CoV-2 слабо изучена, поэтому сегодня исследователи не могут точно сказать, в каких случаях происходит повторное заражение. Вместе с тем, его вероятность будет выше при наличии иммунодефицита и попадании в организм большого количества вируса.

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